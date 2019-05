28 may 2019

Anita Matamoros y Alejandra Rubio han crecido juntas, debido a que sus padres -Kiko y Terelu- han trabajado mano a mano durante bastantes años. Eso, les ha hecho ser inseparables, pero su relación se complicó hace unos meses, cuando la hija de Matamoros celebró su 18 cumpleaños y su amiga decidió no acudir. Un gesto que le pareció im-per-do-na-ble.

Alejandra pidió perdón públicamente a Anita, y reconoció en su canal de 'Mtmad' que no ir a su fiesta fue "un error" que hizo porque "le comieron la cabeza", y del cual estuvo muy arrepentida, ya que hizo daño a su amiga sin ningún motivo. "Escuché a quién no tenía que escuchar y le dije que no iba", confesó. Kiko, por su parte, agradeció a la hija de Terelu que hubiera sido sincera. “Sé que siguen en contacto y espero que recuperen la relación que tenían porque me parecía maravillosa. Sé que se querían muchísimo, eran confidentes la una de la otra", afirmó el colaborador de 'Sálvame'.

Instagram 'story' de Alejandra Rubio. pinit instagram.

Ahora parece que su reconciliación va cada vez mejor, y Alejandra lo ha demostrado con un 'story' en Instagram. Ayer, la nieta de María Teresa Campos pedía a sus seguidores recomendaciones de canciones, y una de ellas le recordó fielmente a su amiga: "¿Te acuerdas?", le preguntaba a su amiga en una publicación en la que sonaba 'Cuando sale el sol' de Lágrimas de sangre. Un detalle que confirma que entre ellas todavía queda amistad.

Más noticias sobre Alejandra Rubio...

- Alejandra Rubio presume, por primera vez, de hermano en Instagram

- Alejandra Rubio habla del abandono de Terelu Campos de 'Sálvame'

- El motivo que llevó a Alejandra Rubio al psicólogo