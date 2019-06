5 jun 2019

La tarde en 'Sálvame' está calentita. Una chica valenciana ha llamado al programa para contar que el novio de Dakota ha tenido intención de engañar a la concursante de 'Supervivientes', y lo ha demostrado con unas declaraciones que parecen ser la prueba del delito.

Al parecer el chico contactó con ella por Instagram, después de contestarle a una publicación. En ese momento comenzaron a hablar, al principio por la red social y más tarde pasaron a Whatsapp, ya que es más 'privado'. "Él quería quedar conmigo, me estaba tirando la caña, quería llevarme a un hotel y comerme entera", contaba la misteriosa chica, que ha querido ponerse en contacto con el programa con el único fin de prevenir a la exparticipante de 'Hermano Mayor'.

A Dakota posiblemente no le gusten ni un pelo estas afirmaciones, pues en el concurso ha contado varias veces a los cuatro vientos lo muy enamorada que está de su novio... ¿o ya ex? Con el mal genio que le caracteriza, todo apunta a que no va a quedarse callada.

