5 jun 2019

Solo quedan cuatro meses: el 27 de octubre los argentinos están llamados a las urnas para escoger a su nuevo presidente. Y mientras Juliana Awada está volcada en la campaña para que su marido, Mauricio Macri, revalide su mandato al frente del país, sus rivales también están tomando posiciones.

Y el puesto de 'first lady' está tan competido como la propia presidencia. De momento, una periodista y una actriz de telenovelas aspiran a suceder a Awada. Por un lado, Alberto Fernández, antiguo jefe de ministros de Néstor y Cristina Kirchner, anunciaba hace unos días que aspirará a la presidencia de Argentina con la propia Cristina Kirchner como candidata a la vicepresidencia.

Separado de su primera mujer, Fernández comparte su vida desde hace años con Fabiola Yáñez, a la que conoció durante una charla en la universidad cuando ella escribía su tesis. Actriz y periodista, Yáñez es conocida en Argentina por participar y presentar diferentes programas de radio y televisión.

Pese a todo, Yáñez, de 38 años, ha mantenido un perfil relativamente bajo hasta el momento. De hecho, apenas tiene 6.000 seguidores en Instagram. Algo que, probablemente, esté a punto de cambiar.

Pero Yáñez no es la única aspirante a 'first lady'. La otra candidata a ocupar el puesto es Isabel Macedo, una famosa actriz de telenovelas especializada en grandes villanas casada con Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia de Salta y precandidato presidencial.

Se casaron en 2016, el año pasado fueron padres de una niña y ya preparan su asalto a la Casa Rosada. De hecho, la pareja acaba de protagonizar la portada de la revista Caras, la más popular de Argentina, posando junto a su hija en la casa que comparten y hablando sin complejos de sus ambiciones políticas. "Yo sé perfectamente quién soy y ser la primera dama no me cambiaría nada", ha dicho Macedo. Está claro que será una campaña intensa y que las candidatas a first lady darán mucho que hablar.

