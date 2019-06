6 jun 2019

Sí, siguen apareciendo nombres de mujeres -muy famosas- que acusan a Harvey Weinstein haber tenido una conducta inapropiada con ellas. La última en sumarse a la lista ha sido Madonna, que ha narrado sin tapujos en una entrevista con 'The New York Times Magazine' unn desagradable episodio vivido hace años con el productor.

"Harvey Weinstein cruzó algunas líneas y se me insinuó sexualmente", ha manifestado claramente. "Él estaba casado en ese momento y, realmente, no estaba interesado. Yo era consciente de que hacía lo mismo con muchas otras mujeres que conocía en el negocio", prosigue Madonna, dejando al descubierto una cruda realidad: la permisividad y el miedo a salir del circuito de muchas de esas víctimas.

"Todos pensábamos: 'Harvey puede hacer eso porque tiene mucho poder y sus películas son tan exitosas que todos quieren trabajar con él, así que hay que aguantar", añade la cantante antes de reconocer que se sintió aliviada cuando comenzaron a proliferar las demandas contra Harvey.

"Cuando ocurrió dije: 'Por fin'. No me alegro de que entre en la cárcel, eso no es bueno para el karma. Pero sí fue bueno que alguien que había abusado durante tantos años de su poder fuera llamado a declarar", es la conclusión final a la que llega en esa entrevista en la que, además, habla de su nuevo álbum: 'Madame X'.

