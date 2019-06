6 jun 2019

Aunque tenía que haber sido un día en el que solo tuviera cabida la felicidad y la diversión, lo cierto es que a Belén Esteban le han quedado dos espinitas clavadas de esa despedida de soltera junto a sus compañeras de 'Sálvame' -hay que recordar que, una semana antes, fue con sus amigas de toda la vida con las que se fue de viaje-.

En primer lugar, porque ayer veía cómo la revista 'Lecturas' sacaba en su portada detalles de la fiesta y no le hizo gracias. Ni a ella, ni a sus compañeras. ¿Quién había filtrado esa información tan concreta? ¿Ha traicionado alguien a Belén? Porque, después de lo vivido, es lo que más miedo puede darle a la de Paracuellos del Jarama.

Pero hay más, porque la Esteban considera que, alguien por quien ha dado la cara en plató en numerosas ocasiones, la dejó tirada cuando se había comprometido a estar a su lado. Hablamos de Anabel Pantoja. Y el enfado de Belén no era pequeño. Así se lo hizo saber una vez delante de las cámaras.

"Estoy dolida, me dejó tirada. No vino a mi despedida y luego la vi en el debate de 'Supervivientes'", era el reproche de la princesa del pueblo. Lo que quizás no se esperaba es que la sobrinísima tuviera una explicación más que lógica para haberse convertido en una de las grandes ausencias del evento.

"Me metieron en el chat y, cuando se dijo el fin de semana que era, tenía el concierto de Alejandro Sanz y tenía muchas ganas de ir. Me fastidió bastante", comenzó dejando ver que a ella nadie le había preguntado qué le parecía la fecha, que le había venido impuesta por las organizadoras de la despedida.

Mi tía está nominada y mis primos no podían ir"

"Yo quería haber estado en la despedida, pero, para el debate, me entero el mismo sábado que tengo que volver. Como comprenderás, mi tía está nominada y mis primos no podían ir", añadía. Ante el tono de una Anabel a la que se nota a sincera, Belén solo pudo decirle que quedaba perdonada.

