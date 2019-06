7 jun 2019

Miriam Saavedra anunciaba hace unas semanas que viajaba a Honduras. Todo el mundo se imaginaba que más que fantasma del pasado sería del futuro como la próxima promesa del reality. Y se esperaba una llegada más glamurosa y una acogida más cálida.

Miriam Saavedra llegaba con la mejor de sus intenciones a la isla de Honduras en 'Supervivientes 2019'. Iba vestida con la cabeza de un unicornio y un traje con aros que no dejaban identificar su cuerpo. Sin embargo, Carlos Lozano se olía por dónde podía ir la cosa. Y así fue. Su bienvenida estuvo ahogada en malas caras y reproches pero al parecer tuvo un muy buen final feliz.

"Cómo quieres que te mire con todo el daño que me has hecho", le decía Carlos Lozano nada más llegar, pero ella no entendía muy bien a qué se estaba refiriendo. "Eso que te he hecho sería bueno que se lo aclare a toda la gente. Y deberías estar muy agradecido porque yo no te he hecho nada como otras. Yo he sido muy buena novia y muy buena exnovia, cosa que tú no mucho", le decía Miriam Saavedra a Carlos que se indignaba a medida que ella seguía diciendo cosas.

Pero con el paso del tiempo dentro de la isla él empezó a encontrar un refugio en Miriam como en tiempos pasados. "Miriam como superviviente es un despiste. Ya como persona es un despiste. Pero bueno eso es parte de su carisma y de su encanto", decía a la cámara describiéndola como superviviente. Las palabras bonitas no tardaron en llegar y ella en su caso dijo: "Como superviviente yo a Carlos le veo bien. Se las apaña solo y hace sus cosas solo".

Después de salir a la aventura de pescar juntos, abrir cocos y almendras, se quedan sentados en la arena los dos y de repente, mientras la cámara se aleja Carlos Lozano (que está detrás) le da un beso a Miriam. ¡Un beso! ¿Qué puede significar esto?

