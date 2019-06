3 jun 2019

Miriam Saavedra tenía un notición que dar ayer durante el debate de 'Supervivientes 2019'. ¡Sorpresa! Hace unas semanas Miriam Saavedra había lanzado alguna indirecta sobre su posible participación en 'Supervivientes'. Y ya está confirmado. Miriam Saavedra va a Honduras pero ¿para qué?

La ganadora de la última edición de los vips de 'GH', la princesa hinca, tiene una carta muy bien guardada. La organización no ha querido revelar nada pero al parecer tendrá una misión especial. No sabemos con quién tiene que ver pero que puede desestabilizar el concurso de algunos de los supervivientes que ya están en la isla es algo más que seguro.

Recordemos que Miriam Saavedra es la ex de Carlos Lozano con quien, como era de esperar, no acabó tirando cohetes. Pero para más, está en la isla Mónica Hoyos que es también ex mujer de Carlos Lozano y madre de su hija y por ende archienemiga de Miriam Saavedra. ¿Estamos en una telenovela o en un 'reality' de televisión? Para el caso nos va a resultar lo mismo.

Cuando veamos la cara de Mónica Hoyos viendo a Miriam Saavedra llegar, por ejemplo, a la palapa va a ser un auténtico drama. Todavía no se sabe qué hará Miriam Saavedra en la isla pues concursar a estas alturas del concurso es un poco 'fake' para el resto de concursantes. ¿Irá a llevarle latas a la Pantoja? Quién sabe.

Algunos especulan que Miriam podría ser un fantasma del futuro. Es decir, Miriam Saavedra podría convertirse en uno de los primeros concursantes confirmados para la próxima edición de 'Supervivientes' pero aún quedan muchos concursantes en la isla y seguramente esta aparición tenga algo que ver más con el drama anteriormente mencionado que con la posibilidad de que, a estas alturas, sea ya la primera confirmada del reality. ¡Suerte igualmente!

