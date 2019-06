7 jun 2019

Desde que el pasado sábado José Antonio Reyes encontrara la muerte en la carretera, en un accidente de tráfico, cuando volvía de su entrenamiento en Almendralejo hacia su Utrera natal, se han dicho muchas cosas y se ha especulado con numerosos detalles sobre qué es lo que llevó a su coche a salirse de la calzada y arder en llamas.

La familia no puede más. La presión es mucha y, algunos de esos datos que han visto la luz podrían no ser ciertos o no ajustarse de manera milimétrica a la realidad. Así que han tomado la determinación de emitir un comunicado para pedir a los medios de comunicación que respeten su dolor y que tengan cuidado con esas informaciones.

Lo han hecho con un comunicado en el que se puede leer que lanzan esas líneas para "informar y aclarar a los medios de comunicación ante los hechos y opiniones que se están vertiendo a través de las diferentes vías públicas sobre el caso del trágico accidente ocurrido el pasado sábado".

Rogamos el máximo respeto para las familias implicadas"

"A día de hoy, todavía no se han definido las causas del siniestro por parte de los agentes de la Guardia Civil, por lo que el procedimiento continúa abierto y sin esclarecerse las causas que han originado el mismo", prosiguen en ese intento de que se ciñan solo a los hechos cuando se sepa que son veraces.

"Solicitamos que, por favor, no se difundan informaciones aún no contrastadas y cesen las falsas noticias sobre el accidente hasta que podamos conocer la verdad sobre tan fatídico acontecimiento, así como rogamos el máximo respeto para las familias implicadas en este desafortunado siniestro", finazaliza.

