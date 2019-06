8 jun 2019

Aitana y Miguel Bernardeauya no se esconden. La pareja ya ha sido vista en varias ocasiones junta, lo que demuestra que están viviendo con total naturalidad su amor, que comenzó hace algunos meses. Ahora, la extriunfita ha estrenado nuevo trabajo y parece que incluye una declaración de amor hacia el hijo de Ana Duato.

Aitana está en uno de los mejores momentos personales y profesionales. La benjamina de ‘OT 2017’ acaba de lanzar su primer disco, ‘Spoiler’, y sus fanes han enloquecido. No solo por tener disponible nuevas canciones de su artista preferida, también porque han visto en uno de sus temas la historia de amor entre la cantante y el actor, reforzando así una relación que costó mucho tiempo confirmar.

Sería en el tema de Las Vegas donde Aitana ha relatado cómo comenzó su historia de amor con Bernardeau. "Tú y yo rompemos los esquemas. No somos como los demás. No he sentido nada igual. Yo ando de premios en Las Vegas y tú de estreno por otra ciudad (...) Aunque mil focos esten alerta, a mi no me importa confesar que me estoy enamorando”, reza la letra.

También hace referencia al mes en el que comenzaron los rumores de relación entre ellos, que fue octubre del pasado año: "Y todo el mundo hablaba, que si en octubre te vi en Barcelona o Madrid, sin saber nada. Todo el mundo hablaba. Ya no me importa que puedan decir".

