7 jun 2019

Compartir en google plus

A pesar de que fueron pareja artística durante un tiempo en el que triunfaron cantando juntas 'Lo malo', los estilos musicales de Ana Guerra y Aitana no tienen nada que ver y, por supuesto, sus gustos a la hora de vestir tampoco. Las dos ex concursantes de 'Operación Triunfo' se encuentran individualmente en plena promoción musical y para diferentes momentos han escogido looks que han dejado mucho que desear.

Ana Guerra celebró ayer uno de los conciertos de su gira en la que está presentando 'Reflexión'. Fue en Barcelona, donde la canrtante se subió al escenario con unos pantalones de lentejuelas plateados muy llamativos. Guerra no estuvo nada acertada al conjuntarlos con unos botines negros de plataforma y con un body también negro con escote de pico. El estilo de las prendas no tenía nada que ver entre sí, aunque la artista lo defendió de lujo dándolo todo sobre el escenario.

Aitana en la presentación de 'Spoiler' y Ana Guerra durante el concierto de Barcelona. pinit gtres

Por otro lado, Aitana escogió para la presentación de su disco 'Spoiler' un outfit con el que estaba muy guapa. Sin embargo, era demasiado sencillo para lo que nos tiene habituadas y para la importancia del acto del que era protagonista. Llevó unos jeans estilo mom con rotos que conjuntó con una camisa de rayas anudada en la cintura y además, añadió las botas de estilo militar con plataforma nada acordes con el calor que hay ya en la capital.

El punto positivo del lok esaba en el peinado. Un semi recogido que le favorecía y dejaba a la vista los pendientes de aro. Además, el maquillaje fresco y gloss le daba un aspecto luminos y juvenil muy acertado también. Pero a pesar de ello, Aitana nos dejó con ganas de más.

También puede interesarte...

- La foto de Ana Guerra que se ha convertido en viral

- Aitana se apunta a las mallas de ciclista y presume de culo en Instagram

- El chaleco crochet de Aitana que querrás para todos tus looks de festival