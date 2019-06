10 jun 2019

"¿Este soy yo?". Esas fueron las primeras palabras de Carlos Lozano anoche tras ponerse delante de un espejo por primera vez en dos meses desde que entrara en 'Supervivientes 2019. El presentador fue expulsado por la audiencia el pasado jueves, y como es costumbre ya, tres días después les muestran a los concursantes cómo ha pasado factura la isla por su cuerpo.

"¡Parezco un faquir!", exclamaba antes de advertir que su madre "estará preocupada" ante esta bajada de nada menos que 13 kilos y medio. Por lo pronto, Manoli -así es como se llama su madre-, pudo decirle en directo lo orgullosa que está de él y de su participación. Unas palabras en la línea de las que le dedicó el jueves Jorge Javier Vázquez, que le agradeció la entrega que pone siempre que se mete en faena en un 'reality'.

Aunque parece que no le disgustó del todo lo que vio, porque tras esa sorpresa inicial aseguró: "Guau, nunca me he visto tan delgado, pero verás en cuanto tonifique un poco... Me molo". Vamos, que ahora va a aprovechar sus tiempos de ocio para darle duro en el gimnasio y conseguir un cuerpo espectacular, aprovechando esta bajada de kilos.

Así luce físicamente Carlos Lozano tras dos meses en 'Supervivientes 2019'. pinit telecinco.

¿Y a Miriam Saavedra le molará? Porque es cierto que han mantenido una dura pugna en los últimos meses en los medios y que, incluso, a Carlos no le hizo ni pizca de gracia la visita de esta a la isla, a Honduras. Pero también que acabaron besándose de manera apasionada sobre la arena de la playa.

