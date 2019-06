10 jun 2019

Se han anunciado más de una ruptura entre Chabelita Pantoja y Asraf Beno. Aunque intenten desmentirlas, no están muy lejos de la realidad. Según una íntima amiga de Chabelita, están a punto de romper definitivamente su relación por tóxica y dependiente.

Según cuenta Amor Romeira, muy amiga de Chabelita, la hija de la Pantoja y Asraf vivieron otra fuerte discusión en público reflejo de la relación tóxica que tienen ambos. Fue en un reservado, pero Amor asegura que delante de todo el mundo. Y, para más, Isa Pantoja acabó llorando. María Patiño, después de conocer los detalles de dicha discusión ha dejado muy claro que desmentir estas "medio rupturas" es inútil porque es una relación con tantos altibajos que, aunque parezca que están genial ahora mismo, puede haber una ruptura inminente.

"Fue en la Posada en un reservado delante de todo el mundo. Que Asraf esté todo el rato con la pataleta de desconfianza, que me vas a engañar, de Omar, de lo otro y lo otro pues no es bueno ni para él ni para ella, ni para nosotras que estamos con ella. Es tan tóxico todo que cuando ya no puedes más da igual dónde estés. Es que van a romper", asegura Amor Romeira que es íntima amiga de Isa y, como asegura Patiño, si da esas declaraciones en público es porque está respaldada por su amiga.

"En ese momento te está doliendo lo que le están haciendo, te está jodiendo lo que te está haciendo y lloras. Si te afecta el pasado de Isa, ¡coge tus cosas y lárgate! Sé que va a pasar algo, siempre. Porque él como que cree que Isa tiene que estar a su voluntad, como en plan es mi novia y tiene que hacer lo que yo diga. Hombre, eso va a acabar como el rosario de la aurora", sigue contando Amor que está harta de la relación que tiene con Asraf. Estar así va a terminar acabando con la relación, seguro.

