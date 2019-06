6 jun 2019

Chabelita Pantoja ha tenido que hacer frente a varias acusaciones tanto a su novio Asraf como a su mejor amiga Aneth. Según ella elige bien las amistades y Asraf es lo mejor que le ha pasado hasta ahora pero los rumores y las conversaciones de WhatsApp no dicen lo mismo.

Salieron a la luz unos mensajes en los que Asraf decía que nunca estaría con una "fea" como Chabelita. Él lo ha desmentido y ella pide pruebas serias de esas conversaciones. Además, asegura que no es la forma de hablar de él. Mientras que Aneth y su traición a la Pantoja reproduciendo el audio privado en la pausa publicitaria de 'Sálvame', sigue pensando que su amiga nunca le haría algo así ni parecido.

"Con los mensajes me voy a poner seria. La verdad es que se han dicho un montón de cosas de esos mensajes y creo que sé quién puede estar detrás de todo esto. Aún así, centrándome en el tema, obviamente, no me lo creo para nada. Las conversaciones esas me las van a tener que demostrar realmente de dónde vienen. Además, no me lo creo porque no es la manera de hablar de él. Él lo aclaró el otro día", dice Chabelita que se cree todo lo que le dice Asraf fielmente.

Y lo mismo con Aneth pues según ella "el tiempo demuestra las cosas". "En cuanto a lo de Aneth tampoco me lo creo porque ha sido una persona que ha estado conmigo más de un año, y con mi madre igual. Hay muchas cosas que se dicen pero no hay ninguna prueba. De mí también se dicen cosas a diario y soy la primera en decir que no son verdad. ¿Por qué voy a rendirle cuenta a gente que van contando mentiras sobre mí?", zanjó la conversación.

Más noticias sobre Chabelita y Asraf

- Los mensajes de Asraf Beno que ponen en peligro su relación con Chabelita

- El motivo por el que Asraf Beno podría ir a la cárcel

- Asraf Beno le ha sido infiel a Chabelita Pantoja