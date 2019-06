11 jun 2019

A veces hace falta que algún rostro conocido alce la voz para que nos demos cuenta, por ejemplo, de las consecuencias y problemas que nos podemos encontrar ante una operación que se hace por pura estética. La última en salir a hablar del arrepentimiento tras someterse a un retoque a golpe de bisturí ha sido Paz Padilla.

La humorista, actriz y presentadora de 'Sálvame' se sentó en el plató de 'Viva la vida' y realizó la confesión más dura sobre esa operación de pecho a la que se sometió y que derivó en una serie de complicaciones que lo convirtieron en un auténtico infierno. "Yo solo tengo una operación de estética, siempre lo he dicho, me he operado los pechos, y me arrepiento", comenzaba delante de Emma García.

Ya metidos en faena decidía contar un secreto que, hasta el momento, había permanecido oculto. "Yo me tuve que operar dos veces. Estaba en 'Sálvame' y me fui corriendo a urgencias y me tuvieron que operar otra vez, no lo sabe nadie, nadie se enteró", revelaba dejando a más de uno con la boca abierta.

Hay que quererse y aceptarse con o sin pecho"

Y yendo un poco más allá, ponía sobre la mesa el motivo que la llevó a tomar la determinación de cambiarse esa zona de su anatomía: "Me operé por un hombre, por el padre de mi hija. Yo le di el pecho a mi hija, se me quedaron como dos calcetines y lo hice por él". Sin duda, un error del que, por el tono de su voz mientras relataba su historia, se siente más que arrepentida. "Yo nunca he sido insegura y no me importa lo que opine la gente", añadía.

A modo de conclusión, la presentadora sacaba una conclusión que esperemos haya calado hondo en los espectadores: "Cada una tiene que querer su cuerpo, ya está bien de que los hombres y los demás decidan qué es bello y qué no, ¡pues no! Hay que quererse y aceptarse con o sin pecho".

