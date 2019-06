11 jun 2019

El programa de entrevistas que tiene Toñi Moreno en Canal Sur está cogiendo peso y protagonismo. Sobre todo, porque la gaditana está consiguiendo sentar delante de ella en su 'Un día en tu vida' a algunos de sus compañeros de Mediaset con más tablas y solera. María Teresa Campos fue tan solo el aperitivo, ese cebo con morbo para que otros, como su hija, aceptasen la oferta.

O el mismísimo Bertín Osborne. Sí, el cantante, que celebra sus 13 años de casado con Fabiola Martínez, también aceptó la propuesta de Toñi para charlar un rato delante de la audiencia del canal autonómico. Allí habló de todo. Cuando decimos de todo, es de todo. Algo que no sorprende, porque nunca se ha escondido de nada... ¿o sí?

¿Por qué decimos esto? Pues porque Moreno se atrevió a hacerle una pregunta incómoda que nadie había tenido el arrojo de hacerle en pleno directo: la posibilidad de que tuviera algún que otro hijo secreto por ahí del que quisiera dar cuenta en ese mismo plató. Pero la respuesta fue clara y contundente. Sin dar pie a las especulaciones.

Toñi fue igual de directa: "Te voy a hacer la pregunta que nadie te ha hecho nunca. ¿Cuántos hijos tienes?". Y se encontró con el muro de Osborne: "He tenido seis y ahora tengo cinco reconocidos". Aunque le daba un poco de 'picante' a la conversación y añadía: "Siempre me he preguntado: '¿Cómo no me ha salido un hijo secreto?'. Me encantaría que pasara. ¿Tú sabes lo bien que me lo iba a pasar?".

Y hacía una broma recurriendo a uno de los casos de paternidad de famosos que tenemos sobre la mesa en estos momentos y que parece no va a tener fin a corto plazo: "Yo sería el primero que iba corriendo a hacerme las pruebas. No sería como Julio Iglesias".

Vamos, Bertín en estado puro.

