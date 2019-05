28 may 2019

Compartir en google plus

Lo estábamos esperando. Desde que Mediaset retirase de su parrilla '¡Qué tiempo tan feliz!' y pusiera en su lugar 'Viva la vida', por los rincones se hablaba de que a María Teresa Campos le había snetado tan mal como para iniciar una guerra contra Toñi Moreno. Nada más lejos de la realidad. Se hartaron, ya en su momento, de desmentirlo.

Ahora, lo han puesto de manifiesto. Ha sido el programa de Canal Sur 'Un año de tu vida', presentado por Toñi, el que ha dado la oportunidad de verlas una al lado de la otra y de darse las explicaciones pertinentes delante de la audiencia. Y así lo han hecho. Sin tapujos. Sincerándose hasta el extremo y escenificando que hay buena relación.

Eso sí, María Teresa, que tiene muchas tablas en esto, aprovechaba para lanzarle un dardo delante de su público. La veterana le preguntaba a su compañera: "¿Sabes en qué me has fallado?". La respuesta resonó como un pequeño 'zasca': "Por cobarde. Para que lo haga otra prefiero mil veces que lo hagas tú. Pero yo no voy a dar el gusto de decir nada. Yo he escrito siete libros y a lo mejor escrito el octavo con esta historia tan bonita".

No te llamé y te pido perdón" toñi

Moreno, que nunca ha sido de entrar en guerras -ni siquiera en batallas-, se disculpaba con la Campos, que parece que el próximo mes de octubre nos sorprenderá con una vuelta a la pequeña pantalla tan esperada por ella como por sus fans incondicionales: "Yo no tenía la sensación de haberte fallado. A ella lo que le molestó es que no se lo conté. No te llamé y te pido perdón".

Además, aprovechaba para desahogarse. Porque hubo un momento puntual en el que a Toñi le escoció en el alma no poder comportarse como le dictaba el corazón. "Me dolió que cuando te dio el ictus y me dolió muchísimo que todo el mundo hablara contigo menos yo", expresaba emocionada.

Para despedirla -después de que esta le lanzase un 'recadito' a Paolo Vasile, sentenciando que se retirará como ella quiera y no como lo quieran otros-, Moreno le dedicó unas bonitas palabras con las que no queda duda de que no hay hacha de guerra nada más que en la imaginación de algunos: "Vivo de los réditos y vivo de lo que enseñaste. Yo siempre decía que cuando tú hicieras un chasquido de dedos volvería".

Más noticias sobre Toñi Moreno...

- El día que Toñi Moreno pensó que estaba "profesionalmente muerta"

- La foto de la Primera Comunión de Toñi Moreno que ha revolucionado Instagram

- Toñi Moreno confiesa haber sufrido depresión