4 jun 2019

Hace aproximadamente una semana Toñi Moreno y María Teresa Camposescenificaron ese cara a cara con el que se cerraban todas las habladurías sobre la mala relación entre ambas después de que Telecinco, hace un par de años, cerrara '¡Qué tiempo tan feliz!' y pusiera en su lugar en la parrilla de los fines de semana 'Viva la vida'.

Si alguna vez hubo guerra -que ellas lo desmintieron, aunque algún detalle de cómo fue aquello y cómo se sintieron la una con la otra sí que dieron-, se encargaron de mostrar que todo está en orden. Sin embargo, parece que a al gaditana le quedó una pequeña espinita.

¿Quién la bloqueó del teléfono de María Teresa? Así de directo, sin rodeos, se lo preguntó Toñi a su hija Terelu Campos aprovechando que se sentaba en el mismo plató que su madre una semana antes, el del programa de Canal Sur 'Un año de tu vida'.

Terelu echó balones fuera, sin dar demasiados detalles de un asunto que quedaría sin resolver: "Yo creo que ninguna de las dos, y no es por echar balones fuera". Moreno estaba rápida a la hora de dar réplica: "Me bloqueó porque ella dio la orden para que me rematara".

En cualquier caso, aquello ya es agua pasada. Vuelven a poder estar en un mismo lugar sin que parezca que el ambiente se puede cortar con un cuchillo.

