12 jun 2019

Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo y Chiquetete, dio una entrevista en exclusiva en el 'Deluxe'. Más peligrosa de lo que algunos se imaginaban pues hasta Carmen Gahona perdió en dicha entrevista. Habló de la relación que tenía con su padre, de la herencia y le dejó las cosas claras a Carmen Gahona que, cómo no, ha contestado.

A su respuesta, Raquel Bollo ha tenido que intervenir para hacerle una advertencia. Y es que Raquel ya había recurrido a la ley para dejar las cosas claras a Carmen Gahona. "A la mínima lo reactivo", dice la colaboradora. Mientras, María Patiño le preguntaba por qué no lo había hecho ya. Pero resulta que además de los problemas con Gahona y Chiquetete, tuvo también problemas con su abogada.

"No fui hasta el final porque lo puse en manos de una abogada que en su momento me llevaba todo y al final pues lo dejó todo. Yo tengo una sensación, en su momento creo que ella persiguió unas cosas que las consiguió a través mía y lo mío se quedó tumbado", dice sin querer dar demasiadas explicaciones respecto a dicha abogada. Raquel Bollo no quiere iniciar la guerra con Carmen Gahona pero ha dejado claro que no va a permitirle que hable de sus hijos: "Te juro por el más pequeño, y yo no quiero una guerra ni la voy a iniciar, pero a lo mínimo, estoy esperando a que digas algo para reactivarlo todo".

Según muestran en 'Sálvame' Gahona lo que desea es vivir tranquila y que se respete la memoria de Antonio. Pero deja entrever alguna amenaza para la familia de Raquel: "Hay muchas cosas que no saben que se tienen que informar". Mientras ella le contesta desde el plató: "Mi hijo ha hecho una entrevista y la entrevista han sido sus pensamientos. Si hubiese sido mi entrevista hubiese sido diferente. Son sus vivencias y pensamientos".

