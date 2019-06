10 jun 2019

Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo y Chiquetete, se ha sentado en el 'Sábado Deluxe' para contar la verdad de su historia. Raquel Bollo intentó evitar esta entrevista a toda costa pero finalmente él decidió contar cómo fue su relación con su padre, hablar sobre Carmen Gahona y la dichosa herencia del cantante.

Una entrevista más que dolorosa no sólo para Manuel Cortés que habla de los aspectos más íntimos de todo lo relacionado con su padre, sino también para Raquel Bollo. De hecho, ha dejado claro que él considera que hasta para Carmen Gahona va a ser una entrevista desagradable. Pero yendo a la importante, Manuel está muy dolido con cómo quedaron las cosas con su padre y esa es la verdad que él quiere contar le pese a quien le pese.

"Para mí, en el sentido de estar conmigo día a día y tener la figura de un padre como cualquier chiquillo puede tener a su lado, pues yo lo he echado en falta", decía el hijo de Chiquetete empezando su entrevista donde también ha revelado lo más duro de la pérdida y de haber callado todo este tiempo. "Si supiera la admiración que yo siempre le he tenido… Lo más triste de mi vida es que se haya ido con eso. Mi pena, mi agobio y mi cuestión es que se lo ha llevado él. Nunca me ha dicho "sí, es verdad, te quiero" o "no, no es verdad, no te quiero". Hay una persona que habla por él", contaba confesando que él nunca se había atrevido a decirle que le quería.

Y a raíz de las verdades como puño, no se cortó en hablar de Carmen Gahona aunque su madre le había aconsejado que no era buena idea: "Pienso que esta señora, tiene coraje o se siente mal, de que haya sido mi madre la mujer que, a día de hoy, haya sido la mujer que ha estado casada con mi padre. Eso es un problema que tienes tú contigo mismo, ese no es mi problema, ni de mi madre ni de mi hermana. Yo lo que sé es que he nacido del fruto del amor de dos personas y eso ella tiene que entenderlo de una vez".

Por si fuera poco, Manuel ha dejado claro qué es lo que quiere como herencia de su padre es más bien una seña de identidad. "Quiero un recuerdo. Quiero que me recuerde algo que a ti te de coraje. Ese farol tiene un recuerdo que él siempre le ha tenido mucho cario y que representa a una hermandad en la que él me inicia y me da esos conocimientos de pequeño. Entonces yo tengo devoción por el Cristo de los Gitanos y yo con ese recuerdo me sentiría bien y quiero tenerlo". ¿Lo entenderá Carmen Gahona?

