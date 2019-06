11 jun 2019

La entrevista de Manuel Cortésen 'Sábado Deluxe' va a traer más cola de la que pudo calcular en un primer momento su protagonista. Sobre todo, porque a Carmen Gahona, la que fuera mujer durante los años finales de su vida de Chiquetete, no le han sentado nada bien las palabras de este hacia su padre -el ataque de Belén Esteban a la propia Gahona por estas declaraciones-.

Tanto, que ayer la Gahona decidió darle réplica, con dureza, en 'Sálvame'. Hasta el punto de que le ha amenazado con llevarle a los tribunales si no es capaz de dar marcha atrás y retractarse de algunas de las cosas que dijo sobre ese padre con el que no tuvo ni mucha ni buena relación que se diga.

Y eso que, según sus palabras, parece que el sábado por la noche tenía otras cosas más interesantes que hacer y no encendió la televisión. "Me han dicho que ha hablado mal de su padre y eso sí que no se lo voy a consentir en la vida", comenzaba ante los micrófonos del programa de Telecinco.

"Me parece de muy poca dignidad y de falta de conciencia hablar del padre, que todavía está caliente, pero no voy hablar mal de él", continuaba con un evidente tono de enfado. "De Antonio que no hable más, se lo suplico. Y si me tengo que poner de rodillas delante de él, me pongo, pero de su padre que no hable más. Y he dicho de su padre, que es la primera vez que digo de su padre", lanzaba a modo de advertencia.

Si falta el honor a su padre, lo llevaré al juzgado"

Carmen aseguraba que esto era solo el aperitivo de lo que podía acontecer entre ellos, porque está dispuesta a dar mucha guerra en cuanto se recupere de ese bache de salud por el que está pasando desde que falleciera el cantante. "Si falta el honor a su padre, lo llevaré al juzgado", decía como si fuera una amenaza.

Antes de terminar su conversación con el reportero, también dejaba un recadito a Raquel Bollo: "No me ha casado porque yo no he querido. A mí no me convenía casarme con Antonio, pero la que se acostaba con Antonio todas las noches era yo".

Más noticias sobre Carmen Gahona...

- Carmen Gahona carga contra Raquel Bollo: "No necesitan ninguna pensión"

- Carmen Gahona expulsa a gritos del tanatorio a la amante de Chiquetete

- Guerra reabierta entre Carmen Gahona y Raquel Bollo