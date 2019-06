12 jun 2019

Que Aurah Ruiz cogió unos cuantos kilos cuando entró en la casa de 'GH VIP' era una evidencia. Pero, ¿cuántos? Nada menos que 15. Ella, que asegura que nunca se había visto así de hinchada, decidió ponerse manos a la obra para bajar ese peso y volver a ser la de antes de aquel 'reality' que le sirvió para desconectar de la dura realidad que tiene en casa y para tener un romance efímero con Suso Álvarez.

Ahora, en su canal de Mtmad, ha decidido contar cómo vivió esa subida de peso y qué es lo que ha hecho para volver a entrar en los pantalones que dejó en casa cuando puso rumbo desde Las Palmas de Gran Canaria hacia Guadalix de la Sierra.

"Yo entré en unas condiciones bastantes duras. Llevaba un mes sola cuidando de mi hijo, pesaba 47 kilos, no dormía, solo comía una vez al día… Entré en la casa y empecé a ver que había un descanso que no tenía fuera", comienza explicando la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Los primeros días no había mucha comida pero después solo había hidratos y no proteínas (pasta, garbanzo, lentejas, arroz…). Empecé a comer y sufrí efecto rebote. Tenía relax y no tenía la actividad que yo tenía en la calle, fue un supercambio. Todo lo que había perdido fuera lo cogí dentro en forma de grasa", continúa con el relato de su paso por el concurso que acabó ganando Miriam Saavedra.

Al final salí con 62 kilos, que en mi vida los había pesado"

"Aparte de eso, cuando teníamos los animales en la casa me picó una araña, sufrí hinchazones y erupciones cutáneas. Nos pusieron corticoides e hinchan una pasada. Tenía la cara hinchada aún llevar todo el día sin comer. A la semana me di cuenta de que eran por los medicamentos y las dejé", añade sobre ese aumento de peso.

Y concluye: "Al final salí con 62 kilos, que en mi vida los había pesado, menos cuando estuve embarazada. Mi talla cuando entré era la XS y luego no me entraba, tenía la sensación de que iba a explotar. Ahora he vuelto a mi vida normal e intento comer medianamente bien, muchas proteínas".

