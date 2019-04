21 abr 2019

Aurah Ruiz ha vuelto a visitar 'Sábado Deluxe' para relatar el doloroso infierno que está viviendo debido a la despreocupación de Jesé Rodríguez, su expareja, por el cuidado de su hijo Nyan. La exconcursante de 'GH VIP 6' lleva luchando en esta guerra desde hace ya algunos años y parece que por el momento no ha cambiado mucho.

Según ha asegurado, el pequeño, que sufre una hipoglucemia grave "tiene peligro de muerte 24 horas al día todos los días". Entre lágrimas, Aurah ha confesado que lo único que busca el padre de su hijo es verla en la cárcel. "No quiero más dinero, solo quiero que mi hijo tenga el cariño de un padre", ha declarado. También ha revelado que recibe 4.000 euros mensuales de manutención, una cifra que el futbolista quiere rebajarle.

Muchos afirmaron que la paga que recibe es superior a la de otras muchas situaciones, a lo que ella ha argumentado: "la Seguridad Social no cubre los sensores que lleva mi hijo", algo que sorprendió a Belén Esteban. La colaboradora confesó que ella tiene los mismos sensores y sí están cubiertos por la Seguridad Social.

"Parece que estoy reclamando algo, reclamo el calor del padre. Si esto que estás viendo es mentira, debería estar haciendo películas. Me encantaría levantarme por la mañana e irme a mi trabajo, tener mi vida, ganar lo que estoy ganando para mí y no tener que pedirle a nadie nada, pero no puedo y estoy asfixiada. Es muy difícil entender, lo sé", afirmó Aurah Ruiz al sentirse cuestionada.

