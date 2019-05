31 may 2019

Sabe que está expuesta. Lo asume, porque sigue colgando lo que le apetece. Pero una cosa es eso y otra muy diferente que se sobrepase la línea de según qué comentarios. Hablamos de Aurah Ruiz, que ha vuelto a sufrir en sus carnes los ataques de las cibermasas furibundas en su cuenta de Instagram. Y ha decidido decir "basta".

La canaria colgaba unas imágenes en bikini y, no tardando, comenzaban las críticas. No, no iban encaminadas a cargar contra su anatomía -que suele ser un recurso habitual para este tipo de sujetos-, sino porque a alguno parece molestarle que Aurah pose en traje de baño en vez de estar encima de su hijo Nyan. Como si no pudiese parar cinco minutos a tomar aire.

Ha aprovechado su canal en Mtmad para dirigirse a ellos. "Se lo voy a dedicar a toda esa gente que se ha puesto a criticarme porque he subido un par de fotos en mi Instagram en bikini", comienza Ruiz, visiblemente molesta porque se atrevan a meterse en un tema tan complicado.

"Si me da la gana a mí de, en vez de dormir una hora, estar una hora sacándome fotos, me las saco porque me da a mí la gana y porque a mí nadie me va a tumbar", explica. "Sí es verdad que yo lo sufro, sí es verdad que muchas veces no duermo, sí es verdad que muchas veces lloro, pero ¿saben qué les digo? Que si tengo una hora para vivir, la voy a vivir", manifiesta, para que les quede claro.

"Esas fotos que veis en mi perfil… mi hijo estaba al lado de mí y fue porque le quise dar unas vacaciones y me lo llevé conmigo. No fue todo tan bonito como pensé que iba a salir, tuvimos unos días bastante jodidos, pero yo lo hice con él y si me da la gana a mí, en vez de dormir una hora, estar una hora sacándome fotos, me las saco porque me da a mí la gana", zanja este asunto.

Además, aprovechaba para responder también a todos los que habían criticado sus últimos retoques estéticos por el coste que pudiera haberle supuesto cuando siempre se queja del elevado precio que tiene el tratamiento del pequeño: "No he pagado ni un duro por mi retoque estético porque a cambio hago una publicidad".

