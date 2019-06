12 jun 2019

Cuenta atrás para que Belén Esteban y Miguel Marcos se conviertan en matrimonio. A poco más de una semana para la celebración, la pareja lo tiene todo dispuesto. Incluido ese dispositivo de seguridad par blindar una boda que, ella ha perjurado que no tendrá exclusiva, pero que quiere que se disfrute en un ambiente íntimo y sin tener que estar pendiente de móviles o cámaras.

En ese punto, la de Paracuellos del Jarama ha querido tener un recuerdo hacia todos aquellos que no van a poder estar en esa celebración. Sobre todo, esas ausencias forzosas porque ya no están entre nosotros y que, seguro, se le vendrán a la cabeza en medio de su gran día sin poder evitar las lágrimas de emoción.

Me acuerdo de la gente que no está"

De hecho, ya los tiene metidos en la cabeza y reconoce que esas ausencias le están haciendo experimentar un carrusel de sensaciones estas semanas. "Me acuerdo de la gente que no está. Tengo días buenos, días malos, pero sobre todo emocionada", confesaba ayer en el plató de 'Sálvame' ante sus compañeros.

"La de mi padre, la de mi abuela y esas… Son las ausencias más importantes. Sobre todo mi padre. Pero bueno, viene mucha gente que me quiere", añadía Belén, que ahora debe centrarse en disfrutar de ese día que lleva tanto tiempo esperando y en el que, como bien ha dicho, estará rodeada de esa gente que le ha servido de soporte en todo este camino.

Quizás para cortar ese ambiente de melancolía, se habló también del vestido de la novia. Irá directo a la finca, donde se lo pondrá para deslumbrar delante de Miguel y de todos sus invitados. Y hay alguien por quien siente absoluta devoción que ya ha visto cómo es: Jorge Javier Vázquez.

El presentador no soltaba prenda de lo que veremos ese 22 de junio. "Yo lo he visto, sí. No tengo ni idea de describir trajes, solo puedo decir que a mí me pareció muy bonito, que es complicado también porque hay vestidos de novia que a la gente le queda como Cristo dos pistolas…", se excusaba. Eso sí, con el sentido del humor que le caracteriza manifestaba que "es blanco".

