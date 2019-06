12 jun 2019

Ni contigo ni sin ti... Así es como parece ser la relación entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra. Efectivamente, están juntos de todo. Y eso que se han dicho de todo en los platós de televisión en esos momentos de paréntesis que ha sufrido su relación. Pero el amor que hay entre ellos debe pesar más que los reproches de los que nos han hecho espectadores.

Hace unos días, la peruana aterrizaba en 'Supervivientes 2019' para darle una sorpresa. La primera reacción de él fue de rechazo. Sin embargo, acabaron besándose de manera apasionada sobre la arena de la playa. Como si no pasara nada. Como si su relación hubiese sido en todo momento una balsa de aceite.

Atentos, porque con Carlos ya fuera de concurso, vuelven a ser, de manera oficial, pareja. Eso sí, después de una nueva discusión muy intensa en la que ella le echaba en cara que lo seguía amando, pero que él no era capaz de amar. "A veces intento ser fuerte, porque yo te sigo amando. Y si no, hace tiempo que habría rehecho mi vida", le ha reconocido ella.

A Carlos no le convencían las palabras e iba al ataque: "¿La fama es más importante que el amor? Porque te has vendido en directo en un programa en televisión". Unas palabras que encontraban la réplica de la princesa inca: "La diferencia entre usted y yo es que yo no te pongo verde en un programa de televisión, por eso nunca he querido volver contigo". Y añadía: "¿Acostarme contigo y verte todos los días qué es? ¿Hacer el pingüino? Déjame ya de tu culebrón barato, tú no sabes amar".

Después de todo este espectáculo lleno de dramatismo, Carlos Sobera lanzaba la gran pregunta: "¿Qué ocurrió esa noche?". Miriam era clara: "Ocurrió todo, discusiones y reconciliaciones y quedamos en hablar cuando lleguemos. No pasó nada malo". Sí, tendremos una nueva parte de la historia de amor de Lozano y Saavedra.

