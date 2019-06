12 jun 2019

Lara Álvarez se cansa de llamarles la atención a los concursantes de 'Supervivientes'. Ellos siguen ignorándola y eso tiene una dura repercusión para su concurso. Han ganado la prueba pero no lo que esperaban.

Los equipos tenían una vez más que hacer una de las pruebas más "deliciosas" del concurso de 'Supervivientes'. Tras enfrentarse Abandonados y Señores conseguirían su recompensa semanal. Se tiraban a una piscina de barro, pasando por debajo de un tronco de madera que se encontraba en medio de la piscina de barro, buscando cada uno su ficha correspondiente para enfrentarse a un tres en raya entre los equipos. Pero ni una cosa ni la otra.

Los Abandonados ganaron la prueba a los Señores del tres en raya pero su desobediencia ha conseguido que se quedasen sin recompensa. Una vez empezado el juego, tras pasar por el barro los concursantes querían irse a la plaza a quitárselo. Sin embargo, el ritmo del concurso se entorpecía y Lara Álvarez les llamaba la atención todo el tiempo por desobedecer las normas de la prueba.

Finalmente la presentadora, tras esperar a que todos se fuesen a la playa tras la prueba semanal, y les dijo: "A ver, supervivientes, yo os estoy marcando unas normas, os estoy marcando unas pautas, os estoy diciendo que por favor no os metáis en el agua. Entiendo que el barro pica vais a tener vuestro momento, siempre os lo damos. Lo principal es que hagáis caso, supervivientes. Estamos pendientes de todo". Ellos se disculpaban y excusaban con que también estaban festejando haber ganado la prueba.

Y, tras esta llamada de atención, Lara les dio la malísima noticia: "Supervivientes, el capitán Morgan me está diciendo que por haber hecho lo que os da la gana, él también lo va a hacer y no hay recompensa en este juego". Los Abandonados estaban totalmente desconsolados, y algunos como Fabio pedían que fuese un castigo durante la semana pero no eso. "Escuchadme con atención. Os lo pido cada día, os pido que prestéis atención, os lo pido con educación. El programa está pendiente de vosotros, está intentando que ganéis la recompensa, sólo pedimos actitud y educación. Nada más. Y os lo saltáis cada día, supervivientes", sentenció la presentadora acabando la dura prueba semanal.

