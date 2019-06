10 jun 2019

Además de decir cada dos por tres que se quiere ir a su casa ante el temor de que a su madre le haya pasado algo durante su ausencia, Isabel Pantoja está dejando grandes titulares. La tonadillera ha vuelto a recordar al gran amor de su vida, Paquirri, pero, además, ha aprovechado su estancia en 'Supervivientes 2019' para hablar de un romance secreto que mantuvo tras terminar con Julián Muñoz y del que jamás se había escrito una línea.

Sucedía durante una conversación con Mónica Hoyos, hacia la que parece haber iniciado un acercamiento. La peruana le hacía, en medio de una charla sobre sus vidas amorosas, la confesión de que lleva un año sin pareja. Era entonces cuando Isabel soltaba ese bombazo con el que nadie contaba.

Porque la artista le decía con naturalidad que hace nueve años, después de haber terminado con Julián Muñoz, ella mantuvo un romance del que no nos enteramos ninguno y que duro, aproximadamente un año. Vamos, que no fue un 'amor de verano', sino una relación que terminó por no llegar a buen puerto.

Lo que no hizo fue desvelar su identidad. Y eso que Mónica lo intentó: "¿No me puedes decir quién es?". Tras un "prefiero no hablar", su segunda respuesta era mucho más tajante: "No". Y se acabó la conversación y los intentos de Hoyos por meterse en la piel de un Jorge Javier Vázquez que, estamos seguros, va a tratar tirar de este hilo tan pronto tenga oportunidad.

Ojo, que ni su mismísima hija, Chabelita Pantoja, sentada en el plató anoche, sabía de quién estaba hablando su madre. Tampoco las amigas de la artista ni su sobrina Anabel, tal y como dijo Chabelita tras haber contactado con ellas para ver si conocían la identidad de un hombre que estuvo al lado de Isabel en una época muy complicada para ella.

Ahora llegará el tiempo de que los medios de comunicación nos pongamos manos a la obra para intentar conocer quién fue él. Y por qué se acabó su historia de amor.

