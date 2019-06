12 jun 2019 sara corral

La modelo 'curvy' Lidia Santos revolucionó el plató de 'Supervivientes' cuando reveló haber sufrido un supuesto chantaje por parte de Colate Vallejo-Nágera en las nominaciones. "Vota con la cabeza, no con el corazón, porque yo tengo muchos contactos en Miami", fueron las palabras que, según Lidia, utilizó Colate para seguir su plan de estrategia.

La modelo que no ha destacado en el programa por sus labores como superviviente ni por participar de manera activa en las tramas, llegó a 'En Tierra de Nadie' contando muchas de las realidades que se viven en la isla y que el espectador desconoce.

Isabel Rábago no podía creer lo que estaba escuchando y mucho menos la actuación de Lidia. "Esa información es privilegiada en la isla. Quiero decir, si yo me veo a atacada la semana que estoy nominada, yo saco desde allí a la palestra a esa persona que me está diciendo que tiene muchos contactos", decía la periodista completamente indignada mientras se llevaba el aplauso del público.

"Si tu no se lo dijiste en la isla, esperas a que salga y se lo dices a la cara", reclamaba Isabel Rábago. A lo que Lidia contestó: "Cuando salga se lo voy a decir". Parece que habrá que esperar a que Colate acabe su concurso para aclarar este tema.

