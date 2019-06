12 jun 2019

Era principios de noviembre cuando la revista 'Corazón' sacaba la relación a la luz. Kike Calleja, que no hace mucho vivió un romance con Terelu Campos, había encontrado de nuevo el amor. Ella no era otra que Raquel Abad, una coruñesa que pasó por 'Gran Hermano' y que habían caído en el olvido hasta el momento.

Desde entonces, la pareja no ha ocultado su amor. Tampoco han hecho un alarde excesivo. Simplemente, suben aquellas imágenes que consideran oportuno, pero que nos sirven para ser testigos de que su historia va por buen camino. Desde aquel primer beso público para sus 'followers' hasta esas últimas instantáneas disfrutando de unas plácidas vacaciones.

Ojo, que no se han ido cerca precisamente. Su primer destino de descanso desde que conociéramos que estaban juntos ha sido La Habana. Ha sido el reportero de 'Sálvame' quien lo ha desvelado con una foto en Instagram al lado de su chica y junto a la que ha escrito: "Ultimando las horas en La Habana. Me ha encantado @raquelabadsantana que me hayas enseñado tantos lugares de este bonito lugar decadente en algunos sentidos, bello y mágico a la vez. Nunca lo olvidaré sobre tus besos en El Malecón Continua la aventura…".

Solo dejaban La Habana, pero parece que el 'tour' por el país Caribeño sigue. Así lo demuestra la última imagen que podemos ver en el Instagram de Kike y al lado de la que se puede leer: "Tras unos días intensos recorriendo las calles de La Habana toca seguir conociendo Cuba. Ahora toca relax en la playita. Varaderoooooo".

Da envidia tan solo de verlos. Por el destino, pero sobre todo por el amor que desprenden en todas y cada una de las fotos juntos que han compartido con sus seguidores.

