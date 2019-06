13 jun 2019

No todo vale. O no debería. Por eso Lucía Rivera ya ha advertido, harta de insultos y amenazas en las redes sociales, que no va a pasar ni una más. La modelo lleva aguantando, sobre todo desde que comenzó a salir con Marc Márquez, muchas palabras inapropiadas y ha tomado la decisión de avisar que está dispuesta a meterse en juicios.

Ha sido en el mismo lugar donde recibe esas amenazas e insultos donde ha alzado la voz la hija de Blanca Romero: "Estoy cansada de insultos a mis amigas y a mi familia -a mi abuela, a mi madre e incluso utilizando fotos de mi hermano pequeño que tiene 6 años…-, simplemente por tener una relación que, por cierto, desde que empezó mi vida no ha cambiado. Yo sigo siendo la misma".

"A partir de ahora empezaré a tomar medidas legales", lanza a modo de dura advertencia antes de proseguir: "Basta ya de chismes inventados y de intentar tacharme a mí y a mi entorno de cosas que no somos".

A partir de ahora empezaré a tomar medidas legales"

Lucía hace una reflexión sobre el uso indebido de las redes: "Las redes sociales no se nos han facilitado para esto, sino para tener más a mano las cosas que nos gustan. No entiendo por qué tanto tiempo perdido en crear cuentas falsas, simplemente para acosarme, con nombres ridículos".

Y finaliza: "Me quedo con lo buenos que sois todos los que me apoyáis y hacéis críticas con sentido. Gracias a todos los que me queréis, confiáis y me apoyáis incondicionalmente, de corazón, millones de gracias".

Este es el mensaje que ha colgado Lucía Rievra en su cuenta de Instagram. pinit instagram.

Más noticias sobre Lucía Rivera...

- Lucía Rivera, los genes ganan la partida

- Lucía Rivera apuesta por el perfecto look veraniego: vestido lencero y Converse

- Lucía Rivera se apunta al calzado que vamos a llevar con todos nuestros looks veraniegos