13 jun 2019

Compartir en google plus

Parece que en la casa real británica no pueden tener la fiesta en paz ni 15 días. Al menos, no cuando hablamos del príncipe Harry y Meghan Markle, que desde que se casaron parecen haberse situado en el centro de la polémica permanente, con los medios de comunicación y oportunistas varios buscando un hilo de donde tirar y hablar de ellos.

Cuando no es el carácter de Meghan son las posibles infidelidades de Harry -sí, de él, no de su hermano, que ese ya tiene lo suyo-. Es esto último lo que ha sacudido a la prensa británica estos días a raíz de las declaraciones de Angela Levin, autora del libro 'Conversaciones con el príncipe', que ha asegurado que los inicios de la relación del hoy matrimonio no fueron tan idílicos como se pensaba.

"Durante la etapa inicial de su relación con Meghan, Enrique tuvo citas con Sarah Ann Macklin, modelo de la marca Burberry", era el bombazo que ya ha dado la vuelta al mundo y al que añadía: "Se conocieron en una fiesta privada, él se quedó con su número y la bombardeó a mensajes. Pero al final solo fue un flirteo".

Esto no es algo nuevo. Ya en el año 2016, el 'Daily Mail' informaba de este interés del menor de los hijos de Lady Di en la modelo, que acababa de terminar una relación con el modelo David Gandy. "David Gandy se ha enterado de que el príncipe Enrique está detrás de ella y está tratando de recuperarla. Ha habido un momento en el que ha tenido al modelo masculino más famoso del país y a un príncipe rivalizando por sus afectos", decía una fuente cercana

Más noticias sobre el príncipe Harry...

- Las primeras palabras del príncipe Harry tras ser padre

- Las diferencias (salvables) que han distanciado a Harry y Guillermo de Inglaterra

- Las fotos que nos gustaría ver en el Instagram de Meghan Markle y el príncipe Harry