13 jun 2019

Luis Cepeda es de esos personaje que parecen tener un imán para que las redes sociales carguen contra él. Hace unos días, el cantante se cansaba de los ataques que se dirigían hacia su falta de pelo -algo que él dijo ser incierto- y respondía con contundencia. Algo que se puede entender, puesto que era una falta de respeto hacia su físico.

Lo que se ha entendido menos es la respuesta que ha dado a una pregunta inocente sobre su música. Algunos de los cantantes salidos de la Academia de 'Operación Triunfo' han alzado la voz en más de una ocasión para pedir que no se les preguntase por su vida privada, sino por su faceta laboral. Enttonces, ¿qué es lo que le molestó a Luis? No lo sabemos.

Exactamante fue durante una charla en Playz con espectadores de RTVE donde alguien le preguntó: "¿Cuál ha sido la primera canción del disco que compusiste y cuál la última?". Una pregunta sin dobleces aparentes que le debió de sentar muy mal a juzgar por la contestación que dio ante la estupefacción de los usuarios en Twitter.

"Es que no me gustan estas preguntas. ¿Por qué quieren saber eso? Qué más da la primera canción que compuse, no importa el orden. Importa lo que digan, si es bonito... Esa no la voy a contestar", era lo que decía el triunfito.

Y eos que, poco antes, en una entrevista con Radio Marca había hecho alarde de la comunión que tenía con sus fans. "Yo creo que tengo una relación con mis fans que no tiene ningún artista. Eso no es muy entendible para los que lo ven desde fuera y puede generar cierto rechazo", manifestó, dejando caer que sus 'haters' lo son porque no soportan que tenga buen rollo con sus seguidores.

No sabemos si esta respuesta en Playz le va a ayudar mucho a seguir teniendo ese buen rollo con la gente. Quizás salga a explicarse para que en las redes sociales le puedan entender mejor.

