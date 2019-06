14 jun 2019

Belén Esteban ultima los detalles para su boda el próximo 22 de junio. Ayer se despidió del plató de 'Sálvame' como mujer soltera, aunque siga llevando su apellido, ahora será también la esposa de Miguel y no puede estar más feliz pero también más nerviosa. Aprovechó su última tarde para –intentar no llorar –despedirse de sus compañeros pero también para mandarle un mensaje al hombre que un día le salvó y hoy lo sigue haciendo.

Lloro por todo" Belén Esteban

Carlota Corredera le tenía preparadas varias sorpresas a la princesa del pueblo que hacía hasta lo imposible para no derramar una lagrimita. "Muy nerviosa. Estoy nerviosa desde haber estado estos días inquietas, pero desde ayer ya estoy… Lloro por todo. Quiero que salga todo bien y eso me preocupa un poco. Quiero que mis invitados y mi familia disfrute. Miguel y yo lo hemos hecho todo solos con mucho cariño. Si sale algo mal no lo quiero ni saber" le confesaba a la presentadora.

Y es que después de un año desde que lo anunció, llega el gran día. "Mila muchas veces me ha dicho que lo dije muy pronto pero a día de hoy pienso que se me ha ido en nada", asegura pues el tiempo, y más con Miguel, se le ha pasado volando. También ha aprovechado el programa para decir qué es lo que más le ha costado de los preparativos:

"Las mesas me han dado mucha guerra pero ya las tengo hechas. Cuando yo era pequeña e iba con mis padres a la boda nadie colocaba a nadie. Se sentaba todo el mundo donde quería y eso es un desahogo. Yo ya las he hecho, creo que las he hecho bien y las he hecho para que todo el mundo esté a gusto. Pero sí que me ha traído algún quebradero de cabeza", confiesa antes de decir que pide que el día de su boda todos dejen de un lado sus diferencias y disfruten haciendo referencia directa a la familia Campos.

Aunque lo que más le preocupa a Belén es el bienestar de su familia, como siempre. "Lo que me preocupa realmente es mi madre porque sé que está emocionada, es mi hermano el mayor porque sé que está mal y quiero que disfrute que está mejor y ha dicho que va a venir sin silla de ruedas y sin muletas y espero que sea así. Estos días eres fuerte e intentas no acordarte de gente pero te acuerdas. Además porque si él (padre) me viera estaría muy contento" y no es para menos, pues el orgullo que ha de sentir la familia deben ser casi igual de grande que los nervios de Belén a sólo unos días de su boda.

Después de ver un emotivo vídeo sobre su historia con Miguel aprovechó, a petición de Carlota, para ponerle un título: "Me salvaste la vida". Y lanzar un mensaje a la persona que ha estado siempre ahí y le ha apoyado tanto en los triunfos como en las derrotas: "Tengo que decir que Miguel nunca ha querido participar de esto. Ha sido mi novio y va a ser mi marido y cuando hablan de él lo único que tengo que decir es que no le conocen porque si hubiera sido otra persona os puedo asegurar que ya se hubiera sentado más de una vez en un plató de televisión".

