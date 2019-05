23 may 2019

¿Se le habrá borrado a Makoke la sonrisa con la que nos despertaba ayer en esa portada de la revista 'Lecturas' posando al lado de su pareja, Tony Spina? Es probable, porque aquella batalla legal que emprendió en 2016 contra Mila Ximénez ha llegado a su fin y la justicia ha determinado que la ex de Kiko Matamoros no tiene la razón.

Es cierto que esto ya lo sabíamos, porque hace un año el juez tomó la decisión, pero hasta este momento no se había convertido en una sentencia firme. O lo que es lo mismo, Makoke no tiene posibilidad de recurrir y esos 30.000 euros que le pedía a la compañera de programa de su exmarido, van a quedar en un simple sueño. El juez no considera que las palabras de Mila sean constitutivas de violación del honor y la intimidad de Makoke.

"Desestimo la demanda presentada en nombre de María José Giaever Teixera contra doña Milagros Ximénez de Cisneros", fueron las palabras que ya leyó en su día Ximénez ante la audiencia de 'Sálvame' para celebrar que su victoria estaba muy cercana a ser definitiva. Sin embargo, para Mila la alegría va a ser a medias, porque es probable que, por los problemas económicos en los que está envuelta la perdedora del pleito, no la pague.

"Cada vez que gano demandas, estáis todos tiesos", se quejaba ayer ante la audiencia. Eso sí, no podía ocultar su satisfacción por la resolución. Aunque solo sea porque aquel episodio hizo saltar por los aires su amistad con un Matamoros con el que las cosas jamás volvieron a ser lo mismo. Así que, al menos, que haya tenido una utilidad...

O quizás, algo pueda rascar Ximénez de esa exclusiva de Makoke al lado de Spina. O puede que esta pose de nuevo para seguir ganando 'cash' con el que hacer frente a todos los frentes económicos que se le están abriendo en los últimos tiempos.

