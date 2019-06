15 jun 2019

Hoy es un día especial para Sevilla. Este 15 de junio de 2019, Pilar Rubio y Sergio Ramos se convertirán en marido y mujer después de varios años de noviazgo en los que han formado una familia numerosa de tres hijos. Ya no hay vuelta atrás, los aproximadamente 500 invitados están llegando a la capital andaluza para asistir a la boda que se celebra en la Catedral de Sevilla. Una catedral muy especial en la que también se casaron famosos como Cayetana de Alba y Luis Martinez de Irujo o la infanta Elena y Jaime de Marichalar.

Pilar Rubio llegó a Sevilla el viernes por la tarde al Hotel Alfonso XIII donde se alojó con toda su familia para ultimar los detalles más importantes. Desde allí saldrá hacia la catedral para celebrar la ceremonia religiosa que dará comienzo en torno a las 18:00 de la tarde. A las 19:30 se espera que la pareja pose por primera vez ya convertidos en esposos y se trasladen hasta la finca La Alegría SR4 para celebrar un fiestón privado only adults con atracciones incluidas.

Cientos de periodistas y curiosos se han acercado hasta la zona del enlace matrimonial desde donde podrán observar, a pesar del amplio dispositivo de seguridad la llegada de la pareja y de las numerosas celebrities que acudirán. Se esperan a famosos de la talla de Gerard Piqué y Shakira o Iker Casillas y Sara Carbonero.

Victoria Beckham y David Beckham a su llegada a la catedral de Sevilla donde se celebra la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. pinit gtres

Los Beckham, Pablo Motos, Nuria Roca, Jordi Alba, Fernando Hierro, Alice Campello y Álvaro Morata, Nati Abascal, Florentino Pérez, Manuel Díaz, 'El Cordobés', y Virginia Troconis, Roberto Carlos, Pedja Mijatovic, Pepe Reina, Sergio Busquets son algunos de los famosos que ya hemos visto entrar en la catedral.

Nuria Roca y su marido Juan del Val asisten a la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. pinit gtres

Otros como Alejandro Sanz ya han confirmado que no asistirán al enlace. El cantante ha escrito un mensaje a través de su cuenta de Twiiter en el que lo confirma: "La vida se explica en conexiones, y tú, amigo mío, has encontrado la tuya. Irradio felicidad porque hoy he pedido el deseo perenne para que este SI, sea un siempre. Y este Amor, sea sólo vuestro y de nadie más. Os quiero @SergioRamos @PilarRubio_".

