16 jun 2019

Compartir en google plus

Pilar Rubio y Sergio Ramos ya se han dado el "sí, quiero" este sábado en la Catedral de Sevilla rodeados de sus familiares y sus amigos, entre los que se encontraban algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional. Toreros, cantantes, futbolistas... los más de 500 invitados asistieron al enlace matrimonial y al posterior fiestón en la finca La alegría.

Y a pesar de que entre los asistentes a la boda del año hubiera famosos de la talla de David y Victoria Beckham, Nuria Roca, Álvaro Morata y Alice Campello, Pablo Motos, Roberto Carlos, Pedja Mijatovic, Jordi Alba o Fernando Hierro, nos faltan muchos nombres que se rumoreaba que asistirían, al igual que se rumoreaba que el grupo ACDC tocaría en la fiesta y no fue así.

Una de las ausencias más polémicas ha sido la de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, que no han acudido y tampoco se han pronunciado a través de las redes. ¿Será que el capitán del Real Madrid y su ex compañero de equipo ya no mantienen una buena relación? La pareja ha preferido pasar el fin de semana en Grecia.

Tampoco han ido Sara Carbonero e Iker Casillas, probablemente fruto de la delicada situación por la que atraviesan después del infarto del futbolista y el tumor que ha superado la periodista recientemente. Ahora toca descansar y estar en familia.

Sara Sálamo e Isco Alarcón han preferido quedarse en casa, ya que la actriz está a punto de traer al mundo a su primer hijo común. Zidane por su parte se encontraba viajando mientras que Alejandro Sanz no pudo asistir al coincidir con su concierto en Madrid. Tampoco vimos a Piqué y Shakira.

Y además...

- La llegada de los invitados a la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

- Todas las exigencias de Pilar Rubio y Sergio Ramos a los invitados de su boda

- Victoria Beckham no cumple con el protocolo de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos