16 jun 2019 carlos gonzález

Los rumores llevaban meses circulando y la semana pasada se confirmaron. Primero contó 'The Sun' que Irina Shayk había abandonado la casa de más tres millones de euros, propiedad de Bradley Cooper, en la que ambos residían. A la mañana siguiente, People dio la primicia: la modelo y el actor habían roto. "Están trabajando amistosamente para compartir la custodia de Lea de Seine, la hija que tuvieron en 2017", contó esta misma publicación sin dar más detalles. Hasta ese momento, lo que se sabía es que no eran felices juntos y que llevaban vidas cada vez más distintas. A él le había dado por lo espiritual mientras ella prefería salir. Pero recuerden el lío que se montó en los Oscar, cuando él interpretó una canción junto a Lady Gaga y se produjo una química brutal. Ambos negaron que existiera nada entre ellos, pero la cantante acababa de terminar con su prometido e Irina dejó se seguirla en Instagram.

Matrimonio fugaz

Y para sembrar más dudas, apareció Jennifer Esposito. La actriz estuvo casada con Bradley Cooper y respondió con un "ja" a la pregunta que alguien hizo en las redes: "¿Hay alguna posibilidad de que estos dos no estén f*******?".

El matrimonio entre Esposito y Cooper fue muy raro. Estuvieron solo cuatro meses casados y nunca se ha sabido qué ocurrió. Aunque siete años después, ella publicó un libro en el que describía a una de sus exparejas como "inteligente, arrogante y un maestro de la manipulación". Y la cosa empeoraba: "Tenía un lado frío y malvado, y su personalidad podía cambiar muy fácilmente". De hecho, así se produjo la ruptura: "En cuestión de días, mi relación tocó fondo y en una semana había acabado de golpe y de forma brusca, con la falta de sensibilidad que esperaba de él". ¿Se refería a Bradley? Eso aseguraron todos los medios.

Él tampoco estuvo muy elegante cuando habló de Sarah Jessica Parker. En 1999 rodó con ella un capítulo de 'Sexo en Nueva York'. Era su primer trabajo y le tocó besarla. "Fue una pesadilla", dijo años después sobre la experiencia.

A partir de ahí, nada fue fácil. Según él porque era "el chico del montón, nadie esperaba que fuera a ganar, no me veían como el actor principal". Incluso ha contado que no consiguió un papel porque le dijeron que "no era f****ble".

Llegaron entonces las dudas: ¿y si nunca lograba triunfar? También los pensamientos suicidas, el alcohol, las drogas. "Estaba en un fiesta y golpeé mi cabeza contra el suelo aposta. Empecé a sangrar. Pasé la noche en el hospital. Siempre me sentí un marginado. Pensé que iba a arruinar mi vida", contó a 'The Hollywood Reporter'.

Desde 2004 está limpio y en 2009 estrenó 'Resacón en Las Vegas', la película que le convirtió en una estrella. También en el hombre más 'sexy' del mundo según 'People' y empezó a salir con famosas como Renée Zellweger, Zoe Saldaña o Suki Waterhouse.

Cuentan que en 2013 fue a una clase de 'spinning' en un exclusivo gimnasio de Tribeca. Pasó desapercibido hasta que, por culpa del calor, se quitó la camiseta. "Las chicas literalmente se cayeron de la bici", contó entonces la prensa. ¿Cuánto tardará en rehacer su vida? No lo sabemos, pero seguro que no le faltarán pretendientas.

Más noticias relacionadas...

- Irina Shayk cuelga su primera foto como mujer soltera

- Lady Gaga lanza un mensaje sobre Bradley Cooper tras su ruptura

- Irina Shayk y Bradley Cooper rompen definitivamente