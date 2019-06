13 jun 2019

A principios de la semana pasada, aquellos rumores de que las cosas entre Irina Shayk y Bradley Cooper no marchaban regresaban tras un mes bastante calmados. Era el preludio a la tormenta de la confirmación de esa ruptura que llegaba el viernes de la mano de la revista 'People'. El punto y final de la pareja salpicaba, además, a una Lady Gaga que ha salido de nuevo a advertir que ella no es la tercera en discordia de nada.

Una semana después de que conociéramos la decisión de tomar caminos separados, aún estamos esperando a que se pronuncien. Al menos con una declaración, porque la modelo rusa ha decidido retomar su actividad en las redes sociales y ha mostrado, una vez más, su cuerpo serrano en Instagram.

Eso sí, esta vez no se ha quitado la ropa, pero aparece de espaldas y con una pose sensual que no acertamos a descifrar si lleva algún mensaje subliminal. Lo cierto es que la imagen pertenece a la campaña de Intimissimi, la marca de ropa interior de la que es imagen, pero no se ha dignado a dar ninguna pista al lado con algún comentario.

Irina ha colgado esta foto muy poco después de que comenzara a rumorearse que Christian Carino, el hombre con el que Lady Gaga estaba comprometida hasta principios de este año, había hecho un par de movimientos sospechosos en las redes sociales que han sido interpretados como coqueteos con ella.

También tras empezar las especulaciones sobre la posibilidad de que ruptura haya estado motivada por una falta de compromiso por parte del actor, que no se ha decidido en ningún momento ni en dar el paso hacia el altar ni el de comprar una casa juntos para formalizar una relación que parecía más que sólida.

