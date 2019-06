17 jun 2019

Pilar Rubio y Sergio Ramos han tenido a toda España pendiente de la increíble celebración de su boda. Algunos la califican como la mejor boda de futbolistas desde la de Maradona y otros la comparan con el tremendo espectáculo que dieron Chiara Ferragni y Fedez por su unión. En resumidas cuentas, la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos es increíble en todos sus aspectos, también en lo que ha costado.

Desde hace unas semanas las especulaciones con las exigencias de la pareja para su boda no han sido pocas. Pero, ¿cuánto podría costarle tanta excentricidad? En el 'Deluxe' se han encargado de realizar un informe detallado de los gastos más grandes de la boda de Pilar y Sergio Ramos. Si de media, según cuentan, una pareja media pagaría por su boda entre 15.000 y 20.000 euros, ellos consiguen multiplicar muuuuuchas veces esta cifra.

Empezando por la enorme finca, propiedad del mismísimo Sergio Ramos, de 4 hectáreas y 3 metros de valla de seguridad, la decoración podría ser uno de los gastos más grandes de la boda. "Si le gustan las flores y pone muchas flores, las flores suelen ser una partida muy elevada del presupuesto. Me imagino que la finca entera no la van a decorar con flores porque me parecería imposible. De hecho no creo que utilicen la finca entera para la celebración. Entonces habrán delimitado zonas. Una zona para el cóctel, una para la fiesta y otra para la cena y decorarán esas tres zonas se pueden gastar desde 40.000 euros hasta 200.000", comenta Laura de Petite Mafalda para 'Deluxe'.

Para más, el banquete nupcial ha sido elaborado por el prestigioso chef andaluz Dani García que tiene tres estrellas Michelín. "El menú de Dani García, según lo que elijan, en ente tipo de bodas, suele estar en torno a los 350 o 400 euros", comentan en el ‘Deluxe’ añadiendo que las barras de sushi, queso, etc. podrían ascender estas cifras hasta 600 euros por persona. Serían entonces 300.000 euros sólo por el banquete.

Y la diversión que no falte pues además de los sonados grupos que decían contratar que podría costarles cerca de 2 millones de euros sea AC/DC o Marc Anthony, han alquilado atracciones de feria. La suma del parque personalizado podría ascender a 320.000 euros, con unos 35.000 o 40.000 euros de noria y 7 u 8 atracciones varias… Las excentricidades no son pocas, desde luego.

Además de los detalles que se desconocen, sí que se vacila con la inversión en seguridad. Un equipo de seguridad estándar podría haberles costado unos 10.000 euros. Pero si le sumasen últimas tecnologías, la cosa sería distinta. "La suma total alcanzaría la escalofriante cifra de 3.120.000 euros", zanjan en el 'Deluxe' donde María Patiño explica por qué está soltera. Tranquila, estos gastos tampoco lo asumiremos nosotras.

