17 jun 2019

La boda de Belén Esteban es la boda del corazón del año. Eso sin duda. Por mucho que Pilar Rubio y Sergio Ramos hayan gastado millones en la suya, Belén Esteban no va a ser menos. Que un miembro del clan 'Sálvame' se case, es también noticia. Y por ello lleva celebrándolo meses.

Hace un año lo anunciaba en 'Sálvame' y según ella se le hacía poco el tiempo después de ver que ha pasado volando. Y hace unas semanas empezó la celebración de la famosísima boda que llega por fin este fin de semana, sábado 22 de junio de 2019. Apunta la fecha porque tus redes sociales van a estallar. ¿Cómo? Pues porque al parecer algún colaborador de programas vecinos tiene pensado sabotear la filtración de información de la boda de Belén Esteban.

La semana que viene voy" Diego Arrabal

Ella misma ha contado que tiene inhibidores para los drones en la finca. No quiere móviles y seguramente refuerce el recinto con guardias de seguridad, pues tales tamaños de la finca no pueden controlarse con sólo inhibidores. Mientras tanto sí que se filtran imágenes de su preboda que Diego Arrabal no entiende.

"¿Pero esto qué es?", pregunta el colaborador desorientado a lo que todo el mundo responde con una obviedad: "una celebración antes de la boda". "Es peor que una boda en Marruecos" zanja el que minutos después amenazaría la seguridad de la boda de Belén Esteban. Y es que Belén acaba de celebrar una fiesta antes de la boda con su círculo más allegado. Además de las dos despedidas, esta boda está siendo de más de alargada.

"Y que la semana que viene voy. La semana que viene, ya lo dije ayer, yo voy a estar muy presente en la boda para que todo el mundo de 'Viva la vida', todos nuestros espectadores, tenga minuto a minuto todo lo que va a pasar en esa boda" soltaba de repente Diego Arrabal amenazando a Belén Esteban con su presencia en el evento del año. Nadie entiende nada puesto que Belén Esteban se ha tomado sus molestias para asegurarse que está todo bajo su control. Pero Diego Arrabal zanja con un: "Yo solamente puedo dar una pista: Tenemos preparado un globo, una avioneta, un helicóptero y un dron".

