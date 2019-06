17 jun 2019

Sobre la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio se ha hablado mucho antes de que se dieran ese 'si, quiero'. Se especuló con muchos de los detalles de un enlace que ya es uno de los grandes eventos de este 2019 en el mundo del corazón. Pero si hay un terreno sobre el que se ha hablado largo y tendido, ese es el musical. Ambos son amantes de la buena música y sabíamos que no iban a fallar en ese detalle.

Se llegó a decir que la pareja estaba ultimando la presencia de AC/DC, una de las bandas favoritas de la novia. También que Niña Pastori, amiga del futbolista, tendría sus minutos de protagonismo. Pero hay dos nombres que no salieron en ningún momento y que, ahora, copan las informaciones sobre un enlace que reunió en Sevilla a unos 400 familiares e íntimos de la pareja.

Fue Europe, el grupo famoso por ese 'The final countdown', quien hizo los honores de recibirles con sus acordes, pero lo cierto es que los acontecimientos, hasta tres días de la celebración de la boda, estaba pensado que fuesen otros. ¿A qué nos referimos? Pues a que Rosalía era quien debía haber cantado, pero se echó atrás en el último momento.

Es 'Look' quien ha dado la información en exclusiva de que la catalana, a través de su representante, se puso en contacto con la pareja para informarles que no actuaría. El motivo, que el escenario no cumplía con los requisitos mínimos para poder realizar la actuación. O eso es lo que alegó, porque Europe pudo realizar su trabajo sin problemas.

Últimamente, parece que Rosalía escoge muy mucho dónde canta. hace unos días, conocíamos que se había negado a actuar en el cumpleaños de Madonna. Así es ella. Y estas son las cosas que una se puede permitir cuando está en la cresta de la ola.

