19 jun 2019

No se caracteriza ni por ser discreta ni por saber estar callada. A veces, incluso, a Amaia Romero no le hace falta ni siquiera hablar para provocar. La última muestra la tenemos en la imagen que ha colgado a media mañana de hoy. Una foto inquietante con la que no somos capaces de descifrar qué quiere decir...

La cantante aparece como semidesnuda -tampoco podemos asegurar que no lleva algún tipo de prenda color carne o que la imagen haya sido retocada para difuminar el desnudo- entre luces y sombras y con una fuente de agua al lado. ¿Qué quiere decirnos la navarra?

La imagen llega poco después de que la artista salida de la 'Operación Triunfo' diera unas declaraciones revelando que para ella ir a Eurovisión fue un auténtico calvario. La cantante aseguraba que no disfrutó, porque ella lo único que quería era cantar y poder disfrutar del momento, no tener que estar pendiente en todo momento de las entrevistas y de tener que atender a la prensa.

¿Nos explicará en algún momento qué quería decir con esta imagen? ¿Tendrá aún algún as bajo la manga para desconcertarnos o provocar más al personal? Con Amaia, nunca se sabe.

