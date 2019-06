6 jun 2019

El programa de Movistar+ tuvo ayer una de las invitadas más esperadas: Amaia Romero. La extriunfita acudió a la entrevista con David Broncano en 'La Resistencia' con un look sencillo, pero muy de su estilo, del que hemos fichado sus sandalias (que ya ha llevado en otras ocasiones) y además de ser ideales y cómodas, pegan con todo.

Desde que la ex triunfita saliera de 'Operación Triunfo' ha estado algo desaparecia en comparación con el resto de concursantes, por ello cada aparición de la cantante es de lo más mediática y no solo por la sencillez y naturalidad tan característica, sino también por sus looks. El peculiar estilo de Amaia es en muchas ocasiones alabado y para la entrevista en 'La Resistencia', la artista confirmó cuáles son sus sandalias favoritas.

Amaia con las sandalias que llevó durante la entrevista en 'La Resistencia'. pinit @laresistenciacero / aboutrianne.com

La ganadora de 'OT' escogió una camisa de estampado de cebra en azul y blanco que combinó con unos pantalones negros acampanados. Apesar del animal print, el protagonismo se lo llevó el calzado, unas sandalias que ya le hemos visto alguna que otra vez. En concreto, escogió un modelo en color nude de la firma About Arianne con tacón medio. De cuero y con hebilla en el tobillo, cuestan 225 euros y ya están agotadas en la web de la marca.

Al tener las tiras y el tacón ancho, hacen que sea una sandalia de lo más cómoda para estos días de verano y su color neutro es perfecto para combinar con cualquier tipo de outfit, tanto para el día como para la noche.

