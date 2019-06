20 jun 2019

La ruptura menos esperada (al menos ahora) de Hollywood ha sido la de Bradley Cooper e Irina Shayk. Pero al parecer 'A Star Is Born' ('Ha nacido una estrella') ha acabado con el amor de otra. Después de los rumores de su posible romance con Lady Gaga y de su ruptura inminente con Irina Shayk, llegó.

Según informan fuentes anónimas Bradley Cooper estuvo pasando por una ausencia emocional durante el rodaje de la famosa película que hizo con Lady Gaga. Película en la que, además de ser el director, también fue el protagonista. Esta ausencia emocional se resume en una desconexión interior con la pareja cuando se espera algo de ella y no lo manifiesta, en su caso afectividad. De hecho, si mal no recordáis, en el discurso que Bradley Cooper dio en los Premios BAFTA, le agradeció públicamente a Irina Shayk su apoyo y entender que se encerrase para componer esas canciones que no puedes dejar de repetir en tu playlist.

A pesar de la discreción que han llevado con sus vidas, esa primera declaración de amor pública parece ser que era una señal de que él tenía muchas cosas que remendar de esa relación. Aunque, finalmente, acabó con el distanciamiento definitivo de las dos partes y con un plan de emergencia para la crianza de la hija que tienen en común, Lea.

Una vez anunciada la ruptura, los padres decidieron plantearse un 'co-parenting plan' para acordar quién, cuándo y cómo estaría con Lea hasta que la custodia y demás temas legales se decidiesen. Esto consiste en que ambos se pongan de acuerdo para ver cómo van a criar a la pequeña por separado, dónde dormirá, dónde vivirá y que tiempo pasa con cada uno. Esta ha sido la salida de emergencia de una relación que llevaba meses con una advertencia de frío polar que intentaban ignorar.

