21 jun 2019

Había dicho que no, que no habría exclusiva. Ni su hija, Andrea, que incluso mandó un comunicado cuando cumplió la mayoría de edad para que los medios la dejasen vivir, ni el novio, Miguel Marcos, quieren saber nada de la prensa. Así que Belén Esteban, respetándolos, no iba a hacer exclusiva.

Hablamos en pasado porque la de Paracuellos del Jarama se lo debe de haber pensado mejor. Es una oportunidad única para sacar unos euros. La expectación es máxima. Así que, ha tomado la determinación de hacerla, pero ella sola. Sin novio.

Ayer conectaban con ella desde el plató de 'Sálvame', puesto que hace unos días que cogió las vacaciones para poder ultimar todos los detalles de una de las grandes bodas del año. Fue entonces cuando reveló que ha vendido unas imágenes de su enlace a la revista 'Hola'.

"Quiero que la gente me vea en unas fotos bonitas, no es por dinero, cada familia ha pagado la parte correspondiente", sentenciaba explicando que su hija y el que mañana ya será su marido, no van a formar parte de la misma. Y, a la vez, entendíamos a qué venía realmente ese enorme dispositivo e seguridad que ha montado.

Belén, además, hablaba del vestido con el que la veremos posar en esas imágenes que, sean por una cosa o por otra, le van a reportar un beneficio económico: "Ya me lo he probado y está todo. Me lo han tenido que arreglar varias veces pero me está perfecto".

Más noticias sobre Belén Esteban...

- Diego Arrabal amenaza a la boda de Belén Esteban tras las imágenes de la preboda

- Belén Esteban se despide de 'Sálvame' antes de casarse

- Así será el dispositivo para blindar la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos