22 jun 2019

Violeta ha tenido que despedirse definitivamente de 'Supervivientes 2019'. No fue una nominación la que puso el punto final a su despedida del reality, sino su salud. Contra su voluntad tuvo que abandonar el concurso y ahora su estado de salud es muy delicado. Tiene que operarse de la vesícula y estas han sido sus declaraciones sobre su situación actual.

Interviniendo en el programa que vio su auténtico éxito en televisión, 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ya le contó a Toñi Moreno qué podía pasar con su enfermedad. "La cosa tiene que ir mejorando un poco, ahora mismo la vesícula está inflamada y un poco infectada pero, si no pasa nada, me la quitan en unos meses y si la cosa va mal me la tienen que quitar de urgencia, que espero que no sea así", explicaba. Conociéndose también el desmayo que le propició un gran susto y se dio cuenta de que su salud era más débil de lo que pensaba.

Violeta está en España y lo primero que ha hecho ha sido acudir al hospital. Allí han tomado las medidas necesarias y le han avisado de que no puede seguir, de momento, con su vida de realities. "He aterrizado, he ido al hospital y me han dicho que el domingo no puedo ir a 'Supervivientes: El Debate', estaba flipando un poco", confesaba ella misma al respecto pues para su sorpresa tendrá que poner su salud por delante de todo lo demás.

Posiblemente no vuelva al plató de 'Supervivientes' a hablar de su grandísima experiencia en el reality, su concurso y su historia de amor hasta el jueves próximo. "Me ha dicho que al domingo ni de coña, que ni pensarlo. He hablado con el cirujano y me ha dicho que si todo va bien, pues el jueves ojalá que sí".

