19 jun 2019

Se acabó el concurso para Violeta Mangriñán. Anoche, durante 'En tierra de nadie', Carlos Sobera le comunicó que desde la organización de 'Supervivientes 2019' se había tomado la decisión de que abandonase la isla. No ha sido un mal comportamiento lo que ha llevado a que haga las maletas, sino esos problemas de salud que lleva una semana arrastrando.

El presentador le decía: "Ahora la cosa no es tan favorable. Presentas un cuadro que impide que sigas en el concurso". Unas palabras que caían como un jarro de agua fría para ella, que estaba dispuesta a continuar como fuera. Porque, llegados a este punto en el que llevan casi dos meses haciendo un esfuerzo por llegar lo más lejos posible, es una aténtica faena. Pero la salud es lo primero.

"Lo primero que tenemos que decirle a la madre de Violeta es que está vigilada, está bien y tiene que regresar conforme a un criterio médico que solo hay aquí", añadía Sobera, para que sus familiares y amigos se quedasen tranquilos.

"Queda nada de concurso, por favor, no me puedo ir ahora. Por favor, te lo suplico", decía entre lágrimas la joven, que deja a Fabio, con quien ha comenzado una relación dentro de la isla, aún con opciones de luchar por el premio final. Sin embargo, el parte médico era definitivo y no puede seguir adelante en esas condiciones extremas.

Su salida llega tras las polémicas palabras de Dakota con las que aseguraba que le estaban dando alimento a escondidas al estar en la enfermería, y ese posterior comunicado de la organización aclarando que, todo aquel que precisa ayuda médica, sigue participando bajo las mismas normas de ingesta de alimentos que el resto de compañeros.

