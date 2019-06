20 jun 2019

Compartir en google plus

Violeta ha tenido que abandonar 'Supervivientes', contra de su voluntad, por culpa de su salud. Una marcha muy dura y triste porque a su paso por el concurso dejó una historia de amor y una despedida que esperemos que sea un mejor reencuentro a la vuelta de Fabio. Ella por fin se ha mojado y ha hablado de qué piensa de todo esto y de qué pasará en el futuro entre ella y Fabio. Sus fantasías no son pocas.

La exconcursante de 'Supervivientes' hablo con su programa de cabecera 'Mujeres y Hombres y Viceversa' donde contó que esperaba de su relación. Rompe su silencio tras el forzoso abandono por el cuadro de salud que impedía su continuidad en el concurso y tras romperse a llorar desconsoladamente cuando recibió dicha noticia. Violeta se recupera y mientras piensa en cómo va a ser su relación con Fabio cuando salga de la isla.

"Fabio y yo nos empezamos a gustar prácticamente desde el principio. Fue como un flechazo. Para mí fue un poco heavy porque yo tenía novio fuera. Ha sido una historia mágica. Fabio también acababa de salir de una relación, no quería saber nada del amor, yo acababa de volver con mi ex... ", decía la exconcursante que apuesta por él como ganador y, sorprendentemente, por Isabel Pantoja.

Se ha mojado tanto que ha obviado que su ex, Julen, al que dejó en directo desde Honduras también formó parte de su vida televisiva. "Todo lo que hemos vivido ha sido surrealista porque realmente esto en la calle no pasa. A mí Fabio me ha conocido de la peor forma: vomitando, con cólicos, peleando con todo el mundo, con bigote, con entrecejo... y que un chico te coja la cara cuando estás llorando como una Magdalena y te diga que eres linda y que te quiere, para mí eso...", zanjaba emocionada por haber encontrado a alguien que la quisiese tal cual es y según cuenta en sus peores condiciones.

Más noticias sobre Violeta

- Violeta Mangriñán abandona 'Supervivientes' de manera definitiva por problemas de salud

- Violeta da detalles de su noche con Fabio

- Violeta y Julen rompen en directo con un brutal enfrentamiento