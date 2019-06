23 jun 2019

Comienza la temporada de verano en Ibiza y las estrellas llegan para llenar la isla de glamour.

La primera ha sido la modelo y empresaria, Eugenia Silva, quien ha ejercido, aceptando la invitación de Abel Matutes Jr., de madrina de uno los buques insignias de gran lujo de la cadena Palladium, el hotel Bless Ibiza.

Corazón ¿ Cómo se siente siendo la madrina de este hotel?

Eugenia Silva Feliz. Este hotel te hace olvidar todas tus preocupaciones. Es una cápsula con vistas al mar. Creo que pasar un fin de semana en este hotel es el regalo perfecto que puedes hacer y recibir. Para mí es un honor. Conozco a los Matutes hace muchos años y no lo dudé ni un segundo cuando me llamaron. Venir de su mano es una apuesta segura.

C. ¿Qué es lo que más le ha gustado del hotel?

E. S. Este hotel tiene todas las pequeñas cosas que me encantan. Es impresionante llegar a un hotel que tenga estas vistas tan increíbles, esa piscina infinita en el rooftop, donde me he hecho unas fotos maravillosas, un spa maravilloso, varios restaurantes, entre los que destaco el de Martín Berasategui y, sobre todo, un entorno de tranquilidad, que también es necesario.

C. ¿Cómo se plantea este verano?

E. S. La verdad es que me gustaría tener un verano tranquilo. Será muy isleño, entre Ibiza y Formentera, con la familia. Días de tranquilidad y barco; cenar y dormir muy temprano. Nunca más tarde de la media noche. Ese es, para mí, el verano perfecto.

C. ¿Cómo se organiza con la familia cuando tiene que estar fuera?

E. S. Lo que más difícil se me hace es estar sin los pequeños. Date cuenta que Gerónimo (el menor de sus hijos) solo tiene dos años. Pero ya es el último viaje de trabajo de la temporada y ahora solo me quedan unas sesiones de fotos y después podré compartir con mi marido y mis hijos.

C. Siempre está usted impecable, ¿es coqueta?

E. S. Bueno, tú me has visto en el aeropuerto a las seis de la mañana con la cara con cremas. Claro que me gusta mucho cuidarme. Soy muy presumida. Siempre estoy al tanto de todo lo último que sale en maquillajes, cuidados de pelo, moda… Soy muy coqueta.

C. Al ser un referente en moda, ¿cómo valora el estilo de la Reina Letizia?

E. S. Es algo de lo que no me gustaría hablar, pero creo que debería ser más importante el trabajo que hace que sus estilismos.

C. ¿Quiénes han sido sus referentes en moda?

E. S. Me encanta una modelo inglesa que se llama Rosie Huntington, que ha sabido combinar su trabajo como modelo y empresaria.

C. ¿Las top moldels de los 80 como Cindy o Naomi ya han pasado de moda?

E. S. No. Todo lo contrario. Siguen trabajando las mismas. Naomi Campbell , que es maravillosa, sigue haciendo la nueva campaña de Valentino, al igual que la hizo hace 25 años. A pesar de que la moda ha cambiado, siempre hay un target para esas modelos de los 80.

C. Este hotel está inspirado en Coco Chanel y usted ha desfilado alguna vez para esa marca. ¿Qué piensa de Coco?

E. S. Creo que Coco Chanel era una mujer con un gusto exquisito que inspirará a muchas diseñadoras durante años... Una mujer que se puso pantalones por primera vez. Su papel en la moda ha sido fundamental.

C. ¿Cómo se ve en diez años?

E. S. Bueno, supongo que trabajando más en el backstage y no tanto de cara a la galería . Me encanta producir.

