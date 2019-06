23 jun 2019

La boda de Belén Esteban es la boda que ella siempre ha querido tener según ha dicho. Pero cuando se ha levantado el día después de su boda ha vivido una auténtica pesadilla. Le han hackeado el móvil y han conseguido su WhatsApp que ha desaparecido del dispositivo. Así lo ha contado María Patiño junto a Belén Ro en 'Socialité'.

"Me estaba escribiendo mensajes Belén Esteban y resulta que a Belén esteban le han hackeado el móvil y están escribiendo en su nombre. No te digo más. Así ha empezado el día de hoy. Estaba dormida y me ha llamado para decir que ha tenido un problema con el WhatsApp que le ha desaparecido del móvil y me estaban escribiendo cosas en nombre de ella como muy raras. Y me dijo: "María me acabo de levantar, no te he escrito nada y además me ha desaparecido el WhatsApp de mi móvil". Esto es el comienzo del día de hoy", decía María Patiño nada más empezar el programa de 'Socialité'.

"Decirle de aquí que lo desinstale y lo vuelva a instalar. Meta la clave nueva y ya está", le dice Belén Ro aunque no sabemos si esa es la solución más factible a este drama de primera hora de la mañana que ha sufrido Belén el día después de su boda. Para más, Víctor Sandoval también ha escrito a María Patiño y le ha confirmado que él también ha recibido mensajes extraños desde el móvil de Belén…

Además de este truculento hecho en la mismísima mañana del día después de su boda, también tuvo un episodio terrorífico por culpa de los móviles y los fotógrafos que se colaron. Tanto que la Policía tuvo que interrumpir en la finca. ¿Cómo quedará todo esto? ¿Entrará la justicia?

